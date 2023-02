Geschäftsführer Christian Pall, der bereits seit 2020 drei Mega-Liner für den Volumentransport einsetzt, ist von der Qualität der Trailer aus Werlte angetan: „Die robuste und hochwertige Verarbeitung hat uns überzeugt. Im neuen Krone Oberflächenzentrum erhalten die Fahrzeuge eine langlebige Beschichtung für den harten Transportalltag. Zudem sind unsere Fahrer von den durchdachten und praxisgerechten Details begeistert. Und nicht zuletzt passen die in unseren Hausfarben lackierten und beschrifteten Profi-Liner auch optisch hervorragend zu unserer neuen DAF XG+ 530 FT Zugmaschine. Traditionell legen wir großen Wert auf ein sauberes, gepflegtes und ansprechendes Erscheinungsbild unserer Fahrzeuge, die schließlich als fahrende Visitenkarte auf den Straßen und bei unseren Kunden unterwegs sind.“



Björn Budde, Krone Vertriebsleiter DACH, begrüßte Christian Pall jetzt anlässlich der offiziellen Fahrzeugübergabe in Werlte: „Wir bedanken uns für das Vertrauen und freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren zu intensivieren und weiter auszubauen.“