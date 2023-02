Im Flächenverkehr eingesetzte Kühl-Lkw haben nicht nur in Ballungsräumen mehr als genug zu tun. Weit mehr als eine Hand voll Zustelladressen pro Arbeitstag stellen Fahrer, Nutzfahrzeug und Kühlaufbau mitunter vor große Herausforderungen. „In diesem Umfeld war es für uns wesentlich, unsere Mietflotte um Kühl-Lkw zu erweitern, die unseren Kunden vom ersten Meter an ein Maximum an Sicherheit bieten können“, erklärt Alexis Lardiere, Petit Forestier-Countrymanager für Österreich. Im Geschäftsfeld Kühlfahrzeug- vermietung bietet der Anbieter von Kühllösungen Nutzfahrzeuge jeder Größe für alle nur erdenklichen Zeitspannen, beginnend von ein paar Monaten bis hin zu mehreren Jahren. Dementsprechend sind die acht neuen Renault Trucks D 2.1 4x2 Kühlfahrzeuge bei ihren Zustelldiensten im urbanen Raum genauso anzutreffen, wie in der Peripherie. „Bei all diesen Einsätzen steht für uns die Sicherheit für unsere Kunden wie auch für die anderen Verkehrsteilnehmer an oberster Stelle“, hebt Lardiere hervor.