Die Schwarzmüller Gruppe bestellt einen neuen Geschäftsführer für den Vertrieb und erweitert die aktuelle Geschäftsführung von zwei auf drei Mitglieder. Markus Wieshofer, der bisherige Geschäftsleiter der Rosenbauer Österreich GmbH, wird neuer Leiter aller Vertriebsaktivitäten in der Schwarzmüller Gruppe. Er tritt seine neue Stellung am 1. Juni an, ist aber bereits in ständigem Austausch mit dem Unternehmen. "Wir bauen den internationalen Vertrieb um, hier muss der neue Chef eingebunden sein. Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Wieshofer einen ebenso versierten wie erfolgreichen Vertriebsprofi gewinnen konnten“, betonte Schwarzmüller CEO Roland Hartwig am Unternehmenssitz Hanzing in Freinberg bei Schärding, Oberösterreich.