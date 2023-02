Grundlage für die Bewertung der Umweltfreundlichkeit beim „Green Truck“-Award sind die Kraftstoffverbräuche innerhalb eines praxisnahen, standardisierten Fahrzeugtests und damit auch die Treibhausgas-Emissionen der Fahrzeuge. Je nach Fahrzeugkategorie werden außerdem die maximale Nutzlast beziehungsweise das Ladevolumen und die Verfügbarkeit von Spritsparfunktionalitäten wie Motor-Start-Stopp berücksichtigt. „Durch die Einbeziehung dieser Komponenten kann die Umweltfreundlichkeit in Verbindung mit der Effizienz des Fahrzeuges beurteilt werden“, erläutert Jan Burgdorf, Leiter des Ressorts „Test & Technik“ der Magazine VerkehrsRundschau und Trucker. Die Emissionen von Kohlendioxid werden als Kohlendioxidäquivalent (CO 2e ) angegeben. Dabei berücksichtigt das Umweltranking die CO 2e -Emissionen inklusive der Kraftstoffproduktion (Well-to-Wheel), wie es in der DIN EN 16258 festgelegt ist.