Der neue Super-Antriebsstrang in der 13-Liter-Baureihe ist die größte Innovation von Scania seit Einführung der „Next Generation“ im Jahr 2016. Die Marke verkündete dabei mögliche Einsparungen in der Größenordnung von bis zu acht Prozent. Und in der Tat ist der Durchschnittsverbrauch von nur 23,6 Litern Diesel auf unserer Teststrecke hervorragend – bei einem Testgewicht von 39.300 Kilogramm mit vollem Tank, ohne Besatzung. Die hohe Durchschnittsgeschwindigkeit von 84,6 km/h belegt, dass die Effizienz nicht zulasten der Fahrleistung geht – schneller geht es kaum!

Da Scania in der Euro-6-Abgasnachbehandlung nach wie vor auf ein reines SCR-System ohne Abgasrückführung setzt, ist die Zugmaschine allerdings beim AdBlue etwas durstig. Der Verbrauch an Harnstoff schlägt mit durchschnittlich 2,8 Liter auf 100 Kilometer zu Buche. Bisher wurde dem aufgrund der geringen Kostenrelevanz kaum Beachtung geschenkt. Seit letztem Herbst hat sich AdBlue aber massiv verteuert und ist an der Tankstelle inzwischen fast so teuer wie Diesel. Das drückt natürlich entsprechend auf die Betriebskosten.