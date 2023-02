Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten an der Schieneninfrastruktur und beim Terminal Brennersee ist der Bahnverkehr auf der ROLA Wörgl – Brennersee von 19. August abends bis 29. August 2022 abends nicht möglich.Die Rail Cargo Austria will dafür das Zugangebot der ROLA Trento-Wörgl in diesem Zeitraum aufstocken. Die Wirtschaftskammer fordert hingegen ein teilweises Aussetzen des Sektoralen Fahrverbots in Tirol.