Ende August verließ der MAN-Gesamtbetriebsrat Saki Athanasios Stimoniaris überraschend das Unternehmen aus „persönlichen Gründen“, wie MAN verlautbarte. Es folgten Berichte über mögliche Compliance-Verstöße im Magazin Business Insider (Quelle: https://www.businessinsider.de/wirtschaft/man-betriebsratsaffaere-weitet-sich-aus-nach-compliance-ermittlungen-stellte-die-vw-tochter-eine-fuehrende-personalmanagerin-frei-und-versiegelte-ihre-buerotuer-e/).

Stimoniaris äußerte sich dazu nicht. Über die tatsächlichen Ursachen für das überraschende Ausscheiden des langjährigen Arbeitnehmervertreters kann folglich nur spekuliert werden. Es dürfte jedenfalls reichlich Konfliktlinien zwischen Management und Betriebsrat aufgrund des Sanierungsprogramms gegeben haben. So war Stimoniaris als MAN-Gesamtbetriebsrat sogar mit einer Klage gegen das Management am Arbeitsgericht München in Erscheinung getreten. Es ging dabei um die vom Konzern einseitig aufgekündigten Standort- und Beschäftigungsgarantien für die Mitarbeiter – unter anderem im Werk Steyr. Hätte MAN diesen Prozess verloren, so wäre damit der Weg für mögliche Kündigungsentschädigungen und Entgeltfortzahlungen für gekündigte Mitarbeiter bis Ende 2030 bereitet gewesen. Man darf also annehmen, dass bei diesem Prozess mehrere hundert Millionen Euro auf dem Spiel standen. Doch zu einem Urteil wird es nicht mehr kommen, denn das Verfahren 40 BV 317/20 am Arbeitsgericht München, Gesamtbetriebsrat der MAN gegen dessen Arbeitgeber, wurde durch übereinstimmende Erledigterklärung mit Beschluss vom 20.07.2021 eingestellt.