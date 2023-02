„Wir sind Pioniere in E-Mobiltäts- und Wasserstoffmobiltitässystemen“, sagt Quantron-CEO Andreas Haller. Mit dem Launch des eigenen Stadtbusses, designt und entwickelt am Firmensitz in Augsburg, Deutschland, wird Quantron zum OEM – ein gewaltiger Schritt im rasanten Wachstum des Unternehmens. Dabei wurde Quantron erst im Jahr 2019 als Hightech-Spinoff der traditionsreichen Haller GmbH & Co. KG in Gersthofen gegründet. Dieses Familienunternehmen, das heute von Andreas Haller in fünfter Generation geleitet wird, existiert bereits seit 1882 und ist mit seinem eigenen Werkstattnetz spezialisiert auf den Service, die Wartung und Reparatur von Transportern, Lkw und Bussen. Haller will mit Quantron den Weg für die E-Mobilität im innerstädtischen und regionalen Personen- und Güterverkehr bereiten. Der erste Schritt war die Umrüstung von bereits existierenden Fahrzeugmodellen anderer Hersteller zu E-Fahrzeugen. Nun tritt Quantron mit dem Cizaris erstmals selbst als OEM am Markt auf. Als drittes Unternehmensstandbein will Quantron „Mobiltiy as a Service“ realisieren, sodass der Kunde die Fahrzeuge zu fixen Betriebskosten nutzen kann, ohne selbst die hohe Investition in die Beschaffung tätigen zu müssen.