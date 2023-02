Der VCÖ sieht erhebliches CO 2 -Einsparungspotenzial beim Gütertransport in den Städten. Die Niederlande oder auch die Stadt Hamburg seien hier schon viel weiter. Der VCÖ fordert deshalb die raschere Umsetzung von urbanen Logistik-Konzepten mit Mikro-Hubs, Paketboxen und dem verstärkten Einsatz von Transport-Fahrrädern.

Allein in Wien habe sich die Zahl der Paketlieferungen seit dem Jahr 2015 auf rund 130 Millionen mehr als verdoppelt. „Die Folge sind mehr Abgase, mehr CO 2 -Ausstoß, mehr Lärm und ein erhöhtes Unfallrisiko. Der urbane Gütertransport muss einen stärkeren Beitrag zum Klimaschutz leisten und erfolgreiche Praxisbeispiele zeigen, dass das auch möglich ist“, so VCÖ-Experte Michael Schwendinger anlässlich einer VCÖ-Fachkonferenz zum urbanen Gütertransport.