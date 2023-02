Damit ein Anprallträger wie in der Breitenleer Straße eingebaut werden kann, waren umfangreiche Vorbereitungsarbeiten notwendig. Dass der Anprallschutz wirkt, zeigt der Blick auf die Statistik. Zum Beispiel war seit der probeweisen Errichtung des Anprallschutzes in der Deutschordenstraße im Jahr 2020 keine einzige Streckensperre mehr notwendig. „Nach der erfolgreichen Umsetzung im Bereich der am stärksten befahren Strecke in Österreich, der Wiener Schnellbahn, sind nach und nach auch andere Hot-Spots zur Nachrüstung vorgesehen. Der Fokus liegt dabei auf jenen, bei denen ein Anprall besonders große Auswirkungen auf den Zugbetrieb hat“, erklärt Christian Nagl, Geschäftsbereichsleiter Streckenmanagement und Anlagenentwicklung, ÖBB-Infrastruktur. Hier gehts zu einem Video, das die Installationsarbeiten am Anprallschutz in Hütteldorf zeigt.