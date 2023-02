Die Neuzulassungen von schweren Lkw haben sich 2021 wieder erholt, der Gesamtmarkt für Sattelzugfahrzeuge ist um ein Drittel gewachsen. Nach dem pandemiebedingt dramatischen Einbruch im Fernverkehr und einem extrem schwachen Jahr für Sattelkraftfahrzeuge in 2020, bewegt sich der Markt für schwere Lkw in Österreich wieder in Richtung seines üblichen Niveaus. Davon konnten allerdings noch nicht alle Hersteller gleichermaßen profitieren. Auffallend ist jedenfalls die Dominanz der Lkw-Marken des Volkswagen-Traton-Konzerns: Der Absatz von MAN und Scania macht mehr als die Hälfte aller neuzugelassenen Schwerfahrzeuge in Österreich aus.