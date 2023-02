Die Geländebremse (Terrain Brake) ist eine neue, einzigartige Lösung für das Fahren mit niedrigen Geschwindigkeiten in schwierigem und unebenem Gelände, die das Manövrieren eines Lkw einfacher und sicherer macht.





Das Feature ermöglicht ein langsames und kontrolliertes Überfahren eines Hindernisses, z.B eines größeren Steins oder einer Bordsteinkante. Ein hastiger Wechsel vom Gaspedal auf die Bremse ist nicht nötig, da die neue Terrain Brake ein schnelles Abrollen vom Hindernis automatisch unterbindet. Das Fahrzeug hält seine Position und über das Gaspedal wird ein präzises Abfahren vom Hindernis gesteuert.



"Die Terrain Brake ist ideal für den Einsatz im Gelände, z.B. auf Baustellen, in Steinbrüchen oder auf unebenen Straßen. Sie kann aber auch beim Manövrieren in Städten und beim Überfahren von Bodenschwellen und Bordsteinen nützlich sein. Unabhängig von der jeweiligen Situation gibt sie den Fahrer:innen mehr Kontrolle, was die Arbeit sicherer und einfacher macht", so Pär Bergstrand.



Die Funktion Richtungswechsel (Change Direction) ist eine weitere Lösung, die das Manövrieren eines Lkw bei niedrigen Geschwindigkeiten erleichtert. Situationen wie das Wenden auf engem Raum oder das Rückwärtsfahren in eine Laderampe erfordern in der Regel kurze, präzise Bewegungen, bei denen Fahrer:innen zwischen Brems- und Gaspedal wechseln. Statt die Bremse zu betätigen, können Fahrer:innen jetzt den Rückwärtsgang einlegen, während der Lkw noch vorwärts rollt. Die neue Funktion bringt das Fahrzeug dann automatisch zum Stillstand und setzt sich anschließend rückwärts in Bewegung, während Fahrer:innen einfach das Gaspedal gedrückt halten. Um wieder vorwärtszufahren, müssen Fahrer:innen nur den Vorwärtsgang einlegen und das Gaspedal weiter durchdrücken.



Active Grip Control ist eine Funktion, die die Stabilität und die Beschleunigung auf rutschigem Untergrund deutlich verbessert. Wenn der Lkw ins Schleudern gerät, kann die Fahrzeugsteuerung dank mehrerer Sensoren auf intelligente Weise auf die Fahrbahnoberfläche reagieren und den Fahrer:innen helfen, auf der Straße zu bleiben. Die neue Funktion soll auch die Gefahr des Einknickens (“Klappmessereffekt“) und Übersteuerns bei unbeladenen Fahrzeugen verringern.



Volvo Trucks hat auch den Tempomat überarbeitet, so dass er bereits bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h aktiviert werden kann, oder sogar bei 2 km/h, wenn er mit den optionalen Kriechgängen (Crawler) eingesetzt wird.



"Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, so viele nützliche Funktionen zu entwickeln, die nicht nur das Fahren auf Baustellen verbessern, sondern auch in vielen anderen Situationen hilfreich sind, wie z.B. beim Holztransport und beim Fahren in Städten", fasst Pär Bergstrand zusammen.