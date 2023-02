Da erfolgreiche Kommunikation hauptsächlich eine Teamleistung ist, wird Maximilian Franz eng mit den Fachabteilungen Produkt, Vertrieb, Finanzierung, Used, Telematics, Aftermarket und HR zusammenarbeiten. „Die wesentliche Erfolgskomponente ist die Zusammenarbeit mit meinem Team“, erklärt Franz. „Mit Eva-Maria Pohl in der Marketingleitung und ihrem Team bin ich sehr froh, eine erfahrene wie auch versierte Expertin an meiner Seite zu haben und überzeugt davon, die Marke Kögel gemeinsam in die Zukunft führen zu können.“



Christian Renners, CEO der Kögel Trailer GmbH, nimmt die Kommunikation in die Pflicht: „Fachübergreifend arbeiten wir an einem Ziel – Vertrauen zu schaffen. Auf Kögel kann man sich verlassen. Wir sind da! In guten, wie in schlechten Zeiten kümmern wir uns um die Belange unserer Kunden. Diese Botschaft müssen wir noch stärker in unsere Märkte tragen. Deshalb freue ich mich sehr, mit Maximilian Franz einen aktiven Gestalter für diese Aufgabe gewonnen zu haben.“



Konsequente Markenführung schafft einen unschätzbaren Wiedererkennungswert und das damit verbundene Vertrauen unserer Kunden. „Dies kann nur durch eine nachhaltige Kommunikation der Marke Kögel erreicht werden“, erklärt der Maximilian Franz. Das Kögel-Leitbild „Because we care“ bildet den sprichwörtlichen roten Faden, der sich durch alle Kommunikationsmaßnahmen zieht und von dem sich alle Aktivitäten im Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die Arbeitgebermarke, ableiten lassen.