Der italienische Mautsystem-Betreiber Telepass, der seit Jahren in Österreich über die GO-Box das Lkw-Mautsystem betreibt, startet in Kroatien. Damit wächst die Zahl der Länder, in denen Telepass präsent ist, auf 15, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Konkret wurde der Dienst auf mehr als 1.000 Kilometer kroatischer Autobahnen, die von der Autobahngesellschaft "Hrvatske Autoceste" verwaltet werden, integriert.

Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, die ein Telepass SAT-Gerät an Bord haben, können nun auf Autobahnen in 15 europäischen Ländern (Italien, Österreich, Frankreich, Belgien, Spanien, Portugal, Polen, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Ungarn, Schweiz, Bulgarien und Kroatien) fahren, ohne an Mautstellen anzuhalten, und die Mautgebühren mit einer einzigen Rechnung bezahlen. Demnächst sollte das Telepass-System auch in Slowenien starten.

Telepass ist der Betreiber mit der größten geografischen Abdeckung für den elektronischen Mautdienst für schwere Nutzfahrzeuge in Europa. Der Dienst deckt rund 180.000 Kilometer Straßen und Autobahnen ab, teilte der Konzern mit. Mit zehn Millionen Mautboxen liegt der Marktanteil von Telepass in Europa bei 35 Prozent.

(APA/red.)