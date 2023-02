Marnix Lannoije übernahm die Funktion als Vorstand „Forschung & Entwicklung“ (CTO)zum 1. Oktober 2022 als Nachfolger von Roland Klement, der in den Ruhestand wechselte. „Mit Marnix Lannoije haben wir einen versierten Branchenkenner für diese Aufgabe gewinnen können. Er ist bereits seit 2019 bei Schmitz Cargobull beschäftigt und unter anderem auch für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Produktlinie Digital Services verantwortlich. Wir sind überzeugt, dass wir uns mit seiner profunden Fachkenntnis und Managementerfahrung wettbewerbsfähig für die Zukunft von Schmitz Cargobull aufstellen“, so Andreas Schmitz, Vorstandsvorsitzender von Schmitz Cargobull.

Lannoije ist seit 2019 als „Head of E/E System Engineering Product“ bei Schmitz Cargobull tätig. Im April 2020 übernahm er die Funktion „Head of Product Line Digital Services“ und die Geschäftsführung der Cargobull Telematics GmbH. In diesen Funktionen hat er maßgeblich die Strukturen für die E/E-Entwicklung und den Bereich Elektromobilität gestaltet. Lannoije: „Ich freue mich über das in mich gesetzte Vertrauen und darauf, den erfolgreichen Weg von Schmitz Cargobull mitzugestalten. Angesichts der hohen Veränderungsdynamik der Branche ist die Forschung und Entwicklung besonders gefordert. In den Bereichen Fahrzeugkonnektivität und Digitalisierung ist Schmitz Cargobull schon heute stark aufgestellt, das ist eine solide Grundlage für die weiteren Entwicklungen.“

Lannoije hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in führenden Unternehmen der Automotive und Transportindustrie. Nach dem Studium Civil Engineer (Master) in Electro-Mechanics (Mechatronics) in Belgien übernahm er Projektleitertätigkeiten bei Tyco Electronics in Belgien, bevor er 2003 zu Audi nach Deutschland wechselte. Von 2003 bis 2008 arbeitete er dort als Projektleiter in der Fahrwerksentwicklung der Audi AG in Ingolstadt. Von 2008 bis 2011 übernahm er die Funktion des R&D-Managers bei Flander’s MAKE (ehemaliges Flander’s DRIVE) in Belgien bevor er 2011 zu Bombardier Transportation, Mannheim, wechselte. Lannoije ist verheiratet, hat vier Kinder und wohnt mit seiner Familie in Altenberge, Deutschland.

Schmitz Cargobull dankt Roland Klement für die erfolgreiche Zusammenarbeit über mehr als 10 Jahre. Er hat die Entwicklung von Schmitz Cargobull hin zum Systemanbieter entscheidend mitgestaltet. Das Unternehmen wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und seinem Nachfolger viel Erfolg bei den Aufgaben als neuer Vorstand Forschung und Entwicklung.