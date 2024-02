Im Emirat Ras Al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat die börsennotierte Wiener Firma Kapsch TrafficCom ein neues Lkw-Mautsystem installiert. Das barrierefreie System ersetzt die bisherige Mautstation-basierte Lösung, hieß es in einer Aussendung. Es zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es den extremen Wetterbedingungen der Region standhält, wo Temperaturen von über 40 Grad Celsius und schwere Sandstürme an der Tagesordnung sind.

"Ras Al Khaimah ermöglicht mit der verbesserten Mautlösung für LKW mehr Transporteffizienz, einen reibungsloseren Verkehrsfluss und verbesserte Logistik. Dies ist ein bahnbrechender Schritt der Behörden, um die Konnektivität der Region zu verbessern", sagt Fakhar Munir, General Manager UAE bei Kapsch TrafficCom.

Das System wird vom Public Services Department des Emirats betrieben, mit dem man eine langfristige Partnerschaft anstrebe. Zu den wirtschaftlichen Konditionen gab es keine Angaben.

(APA/red.)