Laut Informationen der WKÖ wurde das Fahrverbot für Lkw rund um den ungarischen Nationalfeiertag am 15. März ausgeweitet. Dieses gilt vom 11. März 22:00 Uhr bis 15. März 22:00 Uhr für Lkw über 7,5 Tonnen im nationalen und internationalen Verkehr. Humanitäre Sendungen (sowohl beladen als auch damit zusammenhängende Leerfahrten) sind laut WKÖ aber vom Fahrverbot ausgenommen. Für humanitäre Transporte müssen Unternehmer allerdings eine kurze Erklärung in ungarischer Sprache ausfüllen. Nähere Informationen dazu finden Sie in unserer Übersicht über die europaweiten Ausnahmen für Hilfstransporte in die Ukraine. Vom Fahrverbot ebenfalls ausgenommen sind Transporte von verderblichen Lebensmitteln, Treibstofflieferungen und Lebendtiertransporte.



UPDATE vom 14. März: Laut WKÖ/AISÖ hat das ungarische Ministerium für Innovation und Technologie (ITM) eine neue Mitteilung herausgegeben und das Fahrverbot in Ungarn wie folgt geändert: Alle internationalen und inländischen Transporte können während eines Zeitfensters von 10 Stunden von Montagabend (14. März) 22:00 Uhr bis Dienstagmorgen 08:00 Uhr ohne Einschränkungen durchgeführt werden.

Die bereits oben genannten Ausnahmen vom Fahrverbot bleiben von den Änderungen unberührt weiter bestehen. Verderbliche Lebensmittel, Tiertransporte, humanitäre Hilfstransporte inklusive Spenden und Treibstofflieferungen sind also vom Fahrverbot generell nicht betroffen.