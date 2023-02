Maut

Befreiung von Mautgebühren in Frankreich für humanitäre Hilfskonvois: NGOs oder Organisationsbehörden müssen sich per E-Mail an asfa[at]autoroutes.fr an die Association des Sociétés Françaises d’Autoroutes (ASFA) wenden, um einen „Pass“ für französische Mautgebühren anzufordern, die auf der geplanten Route von Konvois ins Ausland anfallen.

Anders verhält es sich bei Warenbewegungen innerhalb Frankreichs, wie bei Waren, die zu Konzentrationspunkten auf französischem Hoheitsgebiet transportiert werden, bevor sie in die Ukraine verschifft werden. In diesem Fall wird die ASFA die Angelegenheit von Fall zu Fall in Zusammenarbeit mit den Autobahnkonzessionsgesellschaften behandeln.

Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw

Das französische Verkehrsministerium hat heute einen Erlass veröffentlicht, mit dem die bevorstehenden Fahrverbote für humanitäre Transporte in die Ukraine und die Nachbarländer am 5., 6., 12. und 13. März 2022 aufgehoben werden.

Die für Samstag, 5. März 2022, Sonntag, 6. März 2022, Samstag, 12. März 2022 und Sonntag, 13. März 2022 geplanten Fahrverbote für Fahrzeuge oder Kombinationsfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen werden für Fahrzeuge zur Beförderung humanitärer Hilfsgüter aufgehoben. Dies gilt für Fahrzeuge, die in die Ukraine und in die Nachbarländer fahren, mit Ausnahme von Russland und Weißrussland. Allgemeine und ergänzende Fahrverbote (im Rhône-Alpes-Netz und in der Ile-de-France) fallen in den Anwendungsbereich dieser Aufhebung. Auch Leerrückgaben sind von der Befreiung umfasst. Fahrer, die von diesen Ausnahmen Gebrauch machen, müssen in der Lage sein, die Konformität des Transports im Falle einer Kontrolle schriftlich oder digital zu begründen.

Covid-19 Einreisebestimmungen

Das für Verkehr zuständige französische Ministerium für ökologischen Wandel hat die folgenden Maßnahmen angekündigt, die sofort gelten:

Befreiung aller Reisenden aus Russland und der Ukraine von COVID-Tests vor der Abreise, einschließlich derer, die nicht geimpft sind, sowie Befreiung von der Notwendigkeit, einen Gesundheitspass vorzulegen.

Streichung des zwingenden Grundes für Nicht-EU-Reisende, die aus der Ukraine oder Russland kommen, nach Frankreich einzureisen.

Quelle: AFTRI / IRU

Aufhebung der Lkw-Fahrverbote für den Transport von humanitären Gütern

Die Fahrverbote für schwere Nutzfahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 7,5 Tonnen, die Güter für humanitäre Zwecke transportieren, werden bis einschließlich 19. Juni 2022 aufgehoben. Das berichtet der AISÖ.

Dies gilt für Fahrzeuge, die in die Ukraine und in die Nachbarländer, ausgenommen Russland und Weißrussland, fahren oder die humanitäre Waren für Depots in Frankreich, die zum Weitertransport in die Ukraine bestimmt sind, transportieren. Die Befreiung gilt auch für leere Rückfahrten. Weitere Informationen sind finden Sie hier (in Französisch).





Kohlenwasserstoffe

Die Lkw-Fahrverbote für Nutzfahrzeuge über 7,5 Tonnen werden bis einschließlich 10. April 2022 aufgehoben, die Kohlenwasserstoffprodukte (also etwa Diesel) transportieren, mit Ausnahme von Butan, Propan und Gasen für industrielle Zwecke. Die Ausnahme gilt auch für leere Rückfahrten. Weitere Informationen sind finden Sie hier (in Französisch).