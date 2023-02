Parallel zu den Investitionen in einen emissionsfreien Fuhrpark wird Lidl Österreich auch die Photovoltaikanlage am Logistikstandort in Großebersdorf in Niederösterreich weiter ausbauen. Mit einer Leistung von 1,85 MW werden vor Ort dann auch sechs Hochleistungsladepunkte mit bis zu 360 kW installiert. „Bei einer prognostizierten Ladezeit von gerade einmal 90 Minuten können die Elektro-Lkw dann pro Tag fast 24 Stunden genutzt werden“, erklärt Michael Kunz. Alleine durch den Einsatz der sechs Volvo Elektro-Lkw wird man bei Lidl Österreich pro Jahr gut 500 Tonnen CO2 einsparen. „Mit dem Einsatz bei Lidl Österreich stellen unsere Elektro-Lkw eindrucksvoll unter Beweis, dass sie bereits in vielen Transportbereichen einem konventionellen Lkw um nichts nachstehen“, unterstreicht Patrick Dornig, Geschäftsführer von Volvo Trucks Österreich. So sind die vollluftgefederten Fahrgestelle der Volvo FL Electric für zulässige Gesamtgewichte von 16,7 Tonnen ausgelegt. Die Batteriekapazität liegt bei maximal 564 kWh.