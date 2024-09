3. Leichtigkeit und Effizienz:

Das geringere Gewicht von LAMILUX Sunsation im Vergleich zu herkömmlichen Materialien trägt zur Reduzierung des Gesamtgewichts der Fahrzeuge bei, was den Kraftstoffverbrauch senkt und die Energieeffizienz steigert. Zudem kann durch das leichtere Material die Nutzlastkapazität erhöht werden, was in der Transport- und Logistikbranche einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil darstellt.



4. Anpassungsfähigkeit und einfache Verarbeitung:

LAMILUX Sunsation ist in verschiedenen Farben, Oberflächenstrukturen und Materialstärken erhältlich und lässt sich individuell an die Bedürfnisse der Kunden anpassen. Neu ist zudem die Variante mit Metallic-Effekt, die den Fahrzeugen eine besondere optische Aufwertung verleiht. Die einfache Verarbeitung des Materials erleichtert die Integration in bestehende Fertigungsprozesse und trägt zur Verkürzung der Montagezeiten bei.



Der jährlich verliehene Internationale Trailer Award gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen in der Nutzfahrzeugbranche und wurde im Rahmen der IAA-Transportation in Hannover vergeben.



Mit diesem Erfolg stärkt Lamilux Composites seine Position als führender Anbieter hochwertiger Verbundwerkstoffe und setzt neue Maßstäbe in der Nutzfahrzeug- und Busindustrie.