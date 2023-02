Thomas Dorfer, Leiter der Niederlassung Österreich, und Roland Mayer, Vertriebsleiter Österreich und Schweiz, verantworten den Vertrieb in der Alpenrepublik. Dabei unterstützt sie ein elfköpfiges Team aus ausgewiesenen Marktexperten mit 20-jähriger Erfahrung im Trailer-Vertrieb. "Wir haben die Vertriebsstruktur von Kögel an die anspruchsvollen Bedürfnisse des österreichischen Markts und der Kunden vor Ort angepasst", erklärt Kögel CEO Christian Renners. Mit der Entscheidung gegen einen Händlervertrieb und für einen Direktvertrieb über den Kögel-eigenen Außendienst geht Kögel in Österreich neue Wege und betont seinen Anspruch, dass bei Kögel der Kunde im Mittelpunkt steht. Wir steigern unsere Beratungsdienstleistung auf ein völlig neues Niveau und sind nun auch in Österreich ein One-Stop-Shopping-Ansprechpartner", erklärt Renners.



"Nur mit einem Direktvertrieb können wir den anspruchsvollen Kundenanforderungen gerecht werden. Dazu gehört die unmittelbare und umfassende Beratung zur gesamten Transportlösung. Das umfasst neben dem Trailer Informationen zu Mehrwertdiensten wie Trailer-Telematik, Full-Service-Vertrag, Mietangebot, Finanzierungslösung bis hin zur Gebrauchtfahrzeugvermarktung", erläutert Thomas Dorfer. Mit diesem breit aufgestellten Angebot ist Kögel auch in Österreich in der Lage, selbst die anspruchsvollsten Kundenwünsche zu bedienen. Mit dieser neuen Aufstellung strebt Kögel in Österreich eine Verdoppelung des bisherigen Marktanteils und somit die Pole-Position im Segment Sattelauflieger an.