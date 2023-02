Kögel liefert den Kunden viel mehr als nur Auflieger und Anhänger. Die Transportlösung von Kögel umfasst die ganze Bandbreite an Mehrwertdienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus der gezogenen Einheit – von der Fahrzeugbeschaffung bis zur Rücknahme des gebrauchten Fahrzeugs. Mit diesem Angebot ist Kögel in der Lage auch die anspruchsvollsten Kunden zufrieden zu stellen und bietet ihnen volle Kostensicherheit und Premium-Service.



Zu Kögel All-round gehören die unterschiedlichen Formen der Fahrzeugbeschaffung wie Finanzierungslösungen von Kögel Finance und die flexibel verfügbaren Trailer aus der Mietflotte von Kögel Rent über die Trailer-Telematik Kögel Telematics, welche wiederum die Basis für Full-Service-Verträge von Kögel bietet. Am Ende des Produktlebenszyklus in der Kundenflotte bietet Kögel Used die Rücknahme des Gebrauchtfahrzeugs an. Hinzu kommt das breite Angebot an Ersatzteilen in Premium-Qualität des Kögel After-Market-Bereichs. Damit ist Kögel der perfekte Partner für alle Nutzfahrzeug-Flotten.