Juraj Manek (54) folgt auf Radek Liška, der die Funktion Head of Service Central Europe für Scania übernimmt. Manek ist seit 2007 für Scania tätig und hat zunächst den Vertrieb Busse in der Slowakei aufgebaut. Ab 2009 leitete der gebürtige Slowake die Niederlassung Scania Slowakei West, bevor er 2018 die globale Funktion als Senior Advisor Dealer Performance für Scania übernahm. Als Direktor für den Bereich Parts und Service/Power Solutions verantwortet er jetzt sowohl das komplette After-Sales-Business von Scania in Deutschland und Österreich zu dem Reparatur- und Wartungsservices, Fleet Management und Tachograph Services und Fahrtraining gehören als auch der Verkauf von Industrie-/Marinemotoren und Motoren zur Stromerzeugung.



„Meine neue Aufgabe als Direktor Parts und Service/Power Solutions wird eine spannende und anspruchsvolle zugleich sein. Wir möchten unseren Kunden kontinuierlich nachhaltige und maßgeschneiderte Dienstleistungen und Produkte anbieten, die den CO2-Fußabdruck Schritt für Schritt reduzieren – bis hin zur Klimaneutralität. Ein gemeinsames Ziel, das wir mit intelligenten und effizienten Maßnahmen erreichen werden“, sagt Juraj Manek.