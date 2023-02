Die in Brüssel versammelten IRU-Mitglieder aus dem Bereich Personenbeförderung der Europäischen Union haben gemeinsam mit dem Hohen Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) eine Initiative zur Koordinierung privater Omnibusunternehmen gestartet, um den Transportbedarf ukrainischer Flüchtlinge zu decken. Da die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine inzwischen auf über zwei Millionen angestiegen ist, bieten Busunternehmen in der gesamten Europäischen Union und darüber hinaus spontan ihre Hilfe an.

Zwar ist bereits einiges an Unterstützung unterwegs, doch wird es immer schwieriger, die Zahl der Flüchtlinge und ihre Reisebedürfnisse mit den Unterkünften innerhalb der EU in Einklang zu bringen. Das UNHCR, das die Flüchtlingsbewegungen weltweit und auch in den betroffenen Regionen koordiniert, und die IRU arbeiten gemeinsam an effizienten Lösungen für den Transport von Flüchtlingen.