Das ist der Name des Konzepts, das Krone auf der IAA vorstellt. Es geht noch einen Schritt weiter, als das Motto „Zero emission“ postuliert. Wie groß der Einsatz von elektrifizierten Trailern auf die Nachhaltigkeit von Fuhrparks sein kann, demonstriert Krone auf dem Stand C40 mit den Technologieträgern eCool Liner und eMega Liner, die Krone in Zusammenarbeit mit dem Start-up-Unternehmen Trailer Dynamics entwickelt hat. Das Kernstück der innovativen Technologie ist eine leistungsstarke eAchse, welche die Sattelzugmaschine im Antrieb unterstützt und zudem Bremsenergie durch Rekuperation zurückgewinnt. Die im eTrailer mitgeführte Energie ist auch für Langstrecken über 500 km ausreichend. Die eTrailer von Krone lassen sich im Plug-and-Play-Verfahren mit jeder konventionellen Sattelzugmaschine einsetzen. Darüber hinaus trägt die eLiner-Technologie im Zusammenspiel mit BEV-Zugmaschinen dazu bei, die Reichweite eines vollelektrifizierten Sattelzugs auf Langstrecken über 500 km zu erhöhen.



Die fortschreitende Automatisierung ist die zur Serienreife weiterentwickelte intelligente Laderaumerkennung Krone Smart Capacity Management, dank der Ladekapazitäten detektiert und besser genutzt werden können. Die Basisstufe SmartScan überblickt den Laderaum per Kamera. Im Krone Telematics Portal werden für eine optimale Kontrolle sowohl der Algorithmus als auch das Kamerabild des jeweiligen Trailers dargestellt. Dadurch kann der Disponent den Trailer in Echtzeit verfolgen und sehen, wie viele Stellplätze aktuell belegt sind.