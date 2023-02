Der Mini-Carrier transportiert Absetzbehälter und wird dabei hinter einem Absetzkippfahrzeug eingesetzt. Er ist als Zentralachs-Anhänger konstruiert und für ein Gesamtgewicht von 10 bis 18 Tonnen ausgelegt. Das Fahrgestell ist automatengeschweißt und besteht aus zwei parallelen, speziell gefertigten Längsträgern in l-Ausführung, welche als Aufleger für die Absetzmulden dienen. Sie werden von optimierten Quertraversen unterstützt.

Die Absetzmulden werden mit einer kombinierten Ladungssicherung in Quer- und Längsrichtung sowie mittels Schrägzurren durch jeweils einen Kettenspanner gesichert. Die Schubsicherung in Fahrtrichtung erfolgt mit Hilfe von steckbaren Keilen mit einer pendelnden Anlagefläche, die sich der Behälterschräge anpasst. Die patentierte Zentrier-Fix-Pyramide sorgt für die seitliche Sicherung der Absetzmulde. Sie wird von Handkraft aus der kardanisch geführten, exzentrisch ausgelegten Lagerung angehoben, auf das gewünschte 8-stufige Zentriermaß gedreht und durch Federkraft in die Arretierung zurückgezogen. So ist eine optimale Beladung im Lastschwerpunkt, auch bei unterschiedlichen Behältergrößen und Behältergewichten, gewährleistet.