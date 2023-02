Seit August 2019 steuert Heiko Selzam als CEO die Geschäfte der heutigen Mercedes-Benz Trucks Österreich GmbH. Zum 1. Jänner 2020 durfte er die neue Gesellschaft gründen und zuletzt mit der Trennung der Daimler Konzerngesellschaften Mercedes-Benz AG und Daimler Truck AG die Mercedes-Benz Trucks Österreich GmbH in die vollumfängliche Eigenständigkeit führen. Bereits von Juni 2017 bis Juli 2019 war Heiko Selzam als Vertriebsleiter für Mercedes-Benz und Fuso Trucks in Großbritannien tätig. In dieser Position verantwortete er neben dem Neu- und Gebrauchtwagengeschäft, die Bereiche TruckTraining, die Auftragsabwicklung und Steuerung, sowie den Vertrieb der Telematik- Dienstleistungen.

„Durch meine frühere Tätigkeit als Vertriebsleiter in UK ist mir die Struktur der Firma bestens bekannt. Ebenso kenne ich bereits viele Mitarbeiter und Geschäftspartner und ich freue mich sehr auf die erneute Zusammenarbeit. Dennoch gilt es geschäftsseitig einige Herausforderungen zu bewältigen, welche durch den Brexit nicht gerade vereinfacht wurden. Eine Aufgabe, die wir nur mit vereinten Kräften bewerkstelligen können. Salzburg verlasse ich definitiv mit einem weinenden Auge, denn Land und Menschen sind mir in den vergangenen 2 ½ Jahren sehr ans Herz gewachsen. Wir haben als neugegründetes Unternehmen Mercedes-Benz Trucks Österreich viel bewegt und ich bin äußerst zuversichtlich, dass die Kollegen den eingeschlagenen Kurs zukünftig konsequent weiterverfolgen.“

Wer künftig an seiner statt die Geschicke von Daimler Trucks in Österreich leitet, darüber soll demnächst entschieden werden.