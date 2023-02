Harry Wolters ist seit 26 Jahren bei Paccar tätig. Während seiner Laufbahn bei DAF hatte er verschiedene Funktionen mit zunehmender Verantwortung inne, darunter Werksleiter Lkw-Montage, Personaldirektor, Betriebsdirektor und europäischer Verkaufsdirektor. Im Jahr 2018 wurde Harry Wolters zum Paccar-Vizepräsidenten und DAF-Präsidenten bestellt.

Harry Wolters ist Absolvent der Universität Eindhoven (M.A. Business Engineering) und nahm 2017 am Stanford Executive MBA Program teil. Er wird nach Bellevue, USA, übersiedeln und an John Rich, Chief Technology Officer und Paccar Vice President, berichten.



In seiner derzeitigen Position als Vizepräsident von Paccar und Präsident von DAF Trucks wird Harry Wolters zum gleichen Zeitpunkt von Harald Seidel abgelöst. Harald Seidel kam 2001 zu DAF und hatte verschiedene Positionen mit zunehmender Verantwortung innerhalb der Finanz- und Kontrollorganisation von DAF inne, darunter Controller Paccar Parts Europe, Controller DAF Marketing & Sales und Group Controller. Im Jahr 2017 wurde Harald Seidel zum Director Finance und Mitglied der DAF-Geschäftsführung ernannt. Harald Seidel hat einen Master-Abschluss in Ökonometrie von der Universität Tilburg und einen Post-Graduate-Controller-Abschluss (CMA/CFM) von der Universität Amsterdam. In seiner neuen Position wird er an Harrie Schippers, Paccar President und Chief Financial Officer, berichten.