Heute bietet Gebrüder Weiss seinen Kunden in Serbien Land-, Luft- und Seefrachttransporte, Verzollungen und Logistiklösungen an. Mehrmals pro Woche gehen Sammeltransporte in die Nachbarländer und in den EU-Binnenmarkt, heißt es. Insgesamt habe der Logistiker 20.000 Quadratmeter Logistikfläche in dem Land. Im Jahr 2023 erwirtschaftete das Unternehmen eigenen Angaben zufolge einen Nettoumsatz von 53 Millionen Euro.

Neben dem Hauptsitz in Dobanovci bei Belgrad hat Gebrüder Weiss drei weitere Standorte in Serbien: in Novi Sad im Norden sowie in Niš und Strojkovce bei Leskovac im Süden. In Dobanovci wurde kürzlich ein neues Logistiklager in Betrieb genommen. Über 20 Millionen Euro habe das Unternehmen bislang in seine Logistikanlagen investiert. „Bis Ende des Jahres werden wir eine weitere Million Euro in unsere Home Delivery Services und zusätzliche Lagerflächen investieren“, sagt Thomas Schauer, Regionalleiter Zentral- und Südosteuropa bei Gebrüder Weiss.