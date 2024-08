Ladendiebstahl? Nein, Ladungsdiebstahl. Da zuletzt des Öfteren vor Phantomfrachtführern gewarnt wird, möchte das Unternehmen Timocom Nutzer von Frachtenbörsen und digitalen Marktplätzen über betrügerische Aktivitäten im Transportgeschäft aufklären. Die Betrüger würden nämlich vor allem unsichere Kommunikationskanäle wie E-Mail und Telefon außerhalb der Online-Plattformen nutzen, um sich an LKW-Ladungen heranzumachen.

"Einen Buchstaben übersehen und 100.000 € verloren? Das ist leider gar nicht unwahrscheinlich. Betrügermails sind längst nicht mehr so offensichtlich wie noch vor zehn Jahren", erläutert Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bei Timocom in einem Statement. "Sie sehen aus wie die Mail des Geschäftspartners, auf die man gewartet hat, sie enthalten Infos zum Beladeort und eine Telefonnummer des Fahrers. Nur dieser eine Buchstabe zu viel in der Mailadresse hätte davor gewarnt: Hier handelt es sich um einen Betrugsversuch, der darauf abzielt, Fracht zu stehlen."

"Planenschlitzer" verursachen Milliarden-Schaden

Demnach würde Frachtdiebstahl in der Europäischen Union jedes Jahr einen Schaden von 8,2 Milliarden Euro zuzüglich der Kosten durch Konventionalstrafen verursachen. "Meist sind die sogenannten 'Planenschlitzer' nachts auf unbewachten Parkplätzen aktiv oder sie entwenden die Ware direkt von unzureichend gesicherten Lagerplätzen. Aber es gibt auch solche, die sich Daten von anstehenden Transporten verschaffen, um mit dem guten Namen verlässlicher Transportpartner aufzutreten und sich die ausgesuchte Ware unbehelligt in den falschen LKW verladen zu lassen", so Gburek.