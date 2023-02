Gebrüder Weiss organisierte den Spezialtransport der Ausrüstung für die 15. Space Mission. Nun beginnen dort die Vorbereitungen für den Raketenstart, der am 22. November stattfinden soll. Vier Tage war Lkw-Fahrer Rudolf Kiesel nach Kiruna im Norden Schwedens unterwegs, um die 2.000 Kilometer lange Strecke von Berlin über Stockholm an den Polarkreis zurückzulegen. Thomas Heger, Logistikexperte bei Gebrüder Weiss in Nürnberg, sagt zu den Herausforderungen: „Die Strecke von Berlin nach Kiruna ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Es ist der nördlichste Punkt, an dem ein Gebrüder-Weiss-Lkw jemals war.“ Nervös war Heger bei diesem Transport jedoch zu keinem Zeitpunkt: „Auf der gesamten Strecke konnten wir komplett auf unsere eigenen Ressourcen und unser logistisches Know-how zurückgreifen. Deswegen war ich von Anfang überzeugt, dass wir das gut meistern werden“, sagt Heger.