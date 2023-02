MegaRunner X-tra Long: Mehr Fracht für mehr Profit - durch zusätzliche 8 cm mehr Platz im Vergleich zu einem „normalen“ verlängerten Auflieger, bietet der Fliegl X-tra Long Efficiency nochmal mehr Platz für eine weitere Europalette. Was ihn ausmacht, ist sein 1,48 m Plus an Ladelänge gegenüber Standard-Trailern. Er ist höchst effizient, im Einsatz wirtschaftlich und sparsam. Seine Innenlänge überzeugt mit ganzen 15,03 m für den sicheren Transport von Langmaterial unter Plane. Das heißt konkret der X-tra Long bietet 3% mehr Stellplätze im Vergleich zum „normalen“ X-tra Long; 9% mehr Stellplätze im Vergleich zur Standard Gardine; 9% mehr Volumen; und 9% weniger CO2-Ausstoß.