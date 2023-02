Alle Personen, die einen Schnelltest benötigen, haben nun die Möglichkeit sich von Montag bis Samstag kostenfrei bei der Agip-Tankstelle in Triptis im thüringischen Saale-Orla-Kreis testen zu lassen. Initiiert wurde die Transformation der Agip-Tankstelle zu einem Schnelltestzentrum von Fahrzeugbauer Fliegl. Der Hintergedanke dieser Initiative war, dass Fliegl den Lkw-Fahrern und -Fahrerinnen, vor allem aus dem Ausland im grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr, das Leben etwas erleichtern will. Da sie oft tagelang unterwegs sind, fehlt oft der nötige Zugang zu einem Testzentrum für den so oft geforderten Gesundheitsnachweis. Die meisten Testzentren sind so ungünstig gelegen, dass man mit einem 40-Tonner gar nicht so einfach mal dorthin kommt - in der Innenstadt zum Beispiel.

Der "Fliegl-Drive-in" ist für Lkw leicht zugänglich und liegt unweit der Autobahn 9 auf der Gelände der Agip-Tankstelle. Betrieben wird das Testzentrum durch die Firma Hectas, die in Sachsen in bereits mehr als zehn Teststationen tätig sind. Testwillige müssen lediglich ihren Personalausweis oder die Krankenkarte mitbringen und können anschließend wählen, ob sie das Testergebnis in ausgedruckter oder digitaler Form per E-Mail erhalten wollen. Da die Fahrer und Fahrerinnen ihre Ausweisdokumente sowieso immer dabeihaben sollten, sollte der Schnelltest in Triptis reibungslos funktionieren.

Fliegl hofft durch diese Initiative die Sorgen seiner Kunden, Lieferanten und aller anderen Kraftfahrer zu minimieren und den beruflichen Alltag verbessern und vereinfachen zu können und somit einen Beitrag im Umgang mit der Corona-Pandemie zu leisten.