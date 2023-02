Bereits seit dem Frühjahr 2022 sind auf Schweizer Straßen Modelle mit marktspezifischen Dimensionen unterwegs. Der elektrische Car Carrier ist mit verschiedenen Hänger- und Aufbau-Varianten vom Fahrzeugtransport-Experten Kässbohrer seit November 2022 bestellbar. In der größten Version mit 1000 Kilowattstunden Kapazität und einer Reichweite von bis zu 510 Kilometern erfüllt der Mid Cab 6x2R alle speziellen Anforderungen der hochleistungsorientierten Automobillogistiker. Das auf einem Volvo-FM-Basischassis aufgebaute Nutzfahrzeug garantiert mit einer Ladeleistung von 350 Kilowatt kurze Standzeiten: In unter zwei Stunden kann das Fahrzeug auf 80 Prozent Batteriekapazität geladen werden. Automobillogistiker und -hersteller profitieren damit von einer effizienten und emissionsfreien Auslieferung und sind nicht mehr auf fossile Kraftstoffe angewiesen.



Der neu für internationale Märkte konzipierte Car Carrier kombiniert die Vorteile eines CO 2 -freien Designwerk Antriebs mit höchst effizienten Laderaumlösungen von Kässbohrer. Die mit dem Kooperationspartner eigens entwickelten Beladungslösungen beinhalten die Integration der sogenannten Foldable Plattform und einer teleskopierbaren Zugstrebe für maximale Flexibilität. Die vier elektrischen Antriebsmotoren der Zugmaschine bringen 500 Kilowatt (680 PS) mit einer mehr als dreifach höheren Effizienz als vergleichbare Dieselmodelle auf die Straße. Das bedeutet: leistungsstarker Antrieb ohne Emissionen. Beim Modell mit einer Batteriekapazität von 1000 Kilowattstunden sorgen vier modulare Batteriepacks für die benötigte Energie. Je nach Anwendungsfall können diese bei der Bestellung individuell platziert werden. So gibt es Versionen mit 18,75 Meter und mit bis zu 19,75 Meter Grundlänge.



Der Verkauf der neuen Modell-Reihe mit bis zu 1000 kWh für den internationalen Markt startete im November. Die ersten Auslieferungen finden 2023 in Deutschland statt. Die ersten Automobillogistiker, wie die ARS Altmann AG und die Mosolf SE & Co. KG planen den Einsatz des vollelektrischen Car Carriers im Frühjahr 2023 mit auf ihre jeweiligen Anwendungsfälle angepassten Versionen. Sprichwörtlich ins Rollen brachte das Schweizer Transport- und Logistikunternehmen Galliker Transport AG, Pionier im Bereich Green Logistics, in Zusammenarbeit mit Designwerk das Projekt 2022 mit einer CH-Version mit 900 Kilowattstunden.