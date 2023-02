Experten aus ganz Österreich trafen sich zur ersten Jahresveranstaltung „Hydrogen Austria“ im Congress Igls in Tirol. Das Clusternetzwerk Hydrogen Austria startete vor rund einem Jahr unter dem Dach der Standortagentur Tirol und vereint über 60 der wichtigsten Akteure im Bereich Wasserstoff in Österreich.

Die am 23. Februar 2023 stattgefundene Veranstaltung markierte den Startschuss für Bemühungen um ein entschlossenes Handeln beim Ausbau der Technologie in Österreich.

„Wasserstoff spielt eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft, sowohl in der Industrie als auch im Bereich der Mobilität“, so Anton Mattle, Landeshauptmann von Tirol, in seiner Eröffnungsrede.



Mario Gerber, Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung, lobte die Standortagentur Tirol als Netzwerkknoten und fügte noch hinzu: „Die Energiekrise können wir nur überwinden, indem wir die Energiewende schaffen und gemeinsam an einem Strang ziehen.“

Laut Magdalena Lindl, Clustermanagerin der Standortagentur Tirol, ist das Vorhaben von Hydrogen Austria, heimische Unternehmen in der Entwicklung von innovativen Produkten und Verfahren zu unterstützen. Damit soll Dekarbonisierung und Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen erzielt werden.

Die abschließende Podiumsdiskussion mit Thomas Bürgler (voestalpine AG), Arno Gattinger (BMK), Michaela Leonhardt (Wien Energie), Sarah Löschl (BMAW), Manuela Prieler (WIVA P&G) und Radisa Nunic (Worthington) zeigte, wie wichtig es ist, beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft an einem Strang zu ziehen. Der Schlüssel dazu sei Kommunikation, Austausch und Vernetzung. Die Rolle der Politik sei es, die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen.