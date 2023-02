Unter dem Motto "People and Goods on the Move" findet die IAA Transportation vom 20. bis 25. September auf dem Messegelände der Deutschen Messe in Hannover statt. VDA-Präsidentin Hildegard Müller hatte diese gemeinsam mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sowie Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay am Dienstagmorgen eröffnet. Alles beim alten bleibt es diesmal nicht: Das Konzept der IAA Transportation wurde weiterentwickelt und in Teilen neu erfunden. Die gesamte Bandbreite der Branche ist versammelt: Neben Herstellern und Zulieferern von Nutzfahrzeugen sowie Unternehmen aus den Bereichen Anhänger und Aufbauten, nehmen auch Infrastrukturanbieter und Unternehmen der Tech-Branche eine wichtige Rolle ein. Insbesondere im Bereich Elektro- und Wasserstofffahrzeuge gibt es eine große Bandbreite an mehr oder weniger vielversprechenden Start-ups, die ihre Fahrzeuge (oder das, was irgendwann einmal ein Fahrzeug werden soll) in Hannover präsentieren.Bezeichnend ist heuer allerdings auch das Fernbleiben der Busse: zwar fahren zwischen den Hallen am Messgelände in Hannover Elektrobusse unterschiedlicher Hersteller als Shuttlbusse herum, auf den Messeständen selbst sind jedoch kaum Personentransportmittel anzutreffen.