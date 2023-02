Markus Thurner hat neben den klassischen Zimmerer-Tätigkeiten wie Gebäude-Aufstockungen und den Bau von landwirtschaftlichen Gebäuden eine Marktnische für sich entdeckt: Fertigteilhäuser in Vollholz. Von der Planung bis zur Umsetzung liegt dabei alles in seinen Händen. Der Werkstoff Holz ist seit Generationen in der DNA verankert, so wie Markus Thurner sich bereits seit Kindertagen für den Unimog begeistert. Im Besitz der Familie ist ein Unimog aus dem Baujahr 1952, der liebevoll gepflegt wird. Nun haben Markus und sein Vater Alois einen neuen U 530 angeschafft.

Gemeinsam mit Gögl Fahrzeugbau wurde an der Gesamtkonzeption des Fahrzeuges inklusive Anhänger getüftelt und an der Technik gefeilt. Alois und Markus Thurner brachten dabei ihre ganz konkreten Vorstellungen und Erfahrungen mit bereits mehreren Unimog-Modellgenerationen ein. Der neue U 530 ist somit sowohl mit Sattelkupplung als auch höhenverstellbarer Anhänger-Kupplung ausgestattet und hat zusätzlich einen Penz Kran aufgebaut. Zwei individuell gefertigte Sattelauflieger von Gögl Fahrzeugbau ergänzen das Zugfahrzeug für die spezifischen Einsätze in Sägewerk und Zimmerei.