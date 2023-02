Es sind die derzeit stetig größer werdenden Herausforderungen, denen sich die Logistikbranche und deren Marktteilnehmer stellen müssen. Nicht erst seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich Kfz-Flottenbetreiber auf eine zunehmende Volatilität der Märkte eingestellt; so erweitern viele ihren Fuhrpark situativ und setzen dabei häufig auf Fahrzeugtypen unterschiedlicher Hersteller sowie auf Partner mit diversen Finanzierungs- und Eigentumskonzepten, wie z.B. Kauf, Leasing, Miete. In gleichem Maße steigt die Komplexität des Flottenmanagements. Vor diesem Hintergrund haben sich Krone und der unabhängige Servicedienstleister ECR auf eine strategische Zusammenarbeit geeinigt und bieten nun Logistikdienstleistern und Verladern maßgeschneiderte Komplettlösungen für das Management von Trailerflotten an.



Der geschäftsführende Gesellschafter der ECR Fred Schäfer freut sich über die neue Partnerschaft: „Als Full-Service Outsourcing-Spezialist für Fuhrparkbetreiber liegt eine unserer Kernkompetenzen im Bereich der Digitalisierung flottenbezogener Geschäftsprozesse. Dieser Ansatz der Logistik 4.0 wird weiter stark an Bedeutung gewinnen, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung und konsequenten Nutzung der Künstlichen Intelligenz. Mit Krone haben wir einen innovativen, kompetenten Partner an unserer Seite, und können nun diese Entwicklung schnell und strategisch vorantreiben.“



Auch Ralf Faust, Geschäftsführer des Fahrzeugwerks Krone, und Kim Raun, Geschäftsführer von Krone Fleet, begrüßen die Kooperation. „Sowohl im Bereich der Garantieabwicklung als auch bei unseren Produkten Full Service (‚Fair Care‘) und Vermietung (‚Krone Fleet‘) arbeiten wir schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit ECR zusammen. Jetzt können wir Logistikdienstleistern und Verladern ein qualitativ hochwertiges Gesamtpaket anbieten und ihnen die Potenziale der digitalen Vernetzung für ihre individuelle maßgeschneiderte Fuhrparkverwaltung zugänglich machen.“