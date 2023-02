Ein Beispiel dafür, wie sich Mehrwert aus der Kombination von Plug-and-Play-Telematikeinheit, Cloud Backend und digitalem Service generieren lässt, ist der sprechende Tachograph. Zur Entwicklung dieses Services hat sich Continental mit ZeKju ein junges Start-up mit Sitz in Augsburg als Partner ins Boot geholt. ZeKju hat eine Plattform entwickelt, mit deren Unterstützung Fahrern die Einhaltung ihrer gesetzlichen Pflichten vereinfacht wird. Dabei helfen die Echtzeit- Tachographendaten, die über VDO Link in der Cloud zur Verfügung stehen. Sobald ein Fahrer sich mit seiner Fahrerkarte am Tachographen registriert hat, kann er sich mit seinem Smartphone über einen QR-Code für den sprechenden Tachographen anmelden. Dann bekommt der Fahrer in allen Situationen, in denen es auf Compliance ankommt, eine Nachricht über den Smartphone-Messenger seiner Wahl. Beispielsweise kann er nach einem Grenzübertritt erinnert werden, die Länderkennzeichnung im Tachographen zu ändern. Selbst die Ausspielung kurzer Schulungsvideos ist möglich.