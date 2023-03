Bei einem Besuch des Werks von Volta Trucks in Steyr in Oberösterreich, war die letzte Prototypen-Generation des vollelektrischen Volta Zero-Lkw in der Vorserie zu sehen. 150 Lkw von Volta Trucks werden voraussichtlich im Jahr 2023 an DB Schenker übergeben.

„Als einer der Marktführer haben wir den Anspruch, weltweit die Nummer eins in der grünen Logistik zu sein. Wir übernehmen Verantwortung für die Reduzierung der Emissionen, die durch unseren Fahrzeugbetrieb entstehen. Der europäische Einsatz der Volta Zero Trucks ist ein wichtiger Meilenstein für uns und für Volta Trucks“, sagt Cyrille Bonjean, Head of Land Transport, DB Schenker Europe.

Das Feedback der Fahrer und Transportunternehmer soll in die Serienproduktion des vollelektrischen Volta Zero einfließen. Mit dem Onboarding der ersten 150 Volta Zero-Serienfahrzeuge hat DB Schenker mehr als 330 eTrucks von 7,5 bis 19 Tonnen in 124 Städten in 22 Ländern im Einsatz, hinzu kommen rund 70 Cargo-Bikes für die emissionsfreie Lieferung.

Essa Al-Saleh, CEO Volta Trucks, ergänzt: „Es ist sehr erfreulich, dass wir DB Schenker in unserer Auftragsfertigung in Steyr begrüßen und ihnen aus erster Hand den Produktionsfortschritt ihres ersten vollelektrischen Volta Zero-Versuchsfahrzeugs zeigen können. DB Schenker hat sich uns auf dem Weg zur Dekarbonisierung angeschlossen und konnte sich von den vielen Sicherheits- und Umweltvorteilen überzeugen, die der Volta Zero für die städtische Logistik mit sich bringt.“

Das Treffen zwischen Volta Trucks und DB Schenker am Fertigungsstandort von Steyr Automotive (vormals MAN Steyr) bot die Möglichkeit, DB Schenker das tatsächliche Fahrzeug im Detail zu präsentieren. Der Prototyp des Volta Zero „Production Verification“, bei dessen Fertigung DB Schenker in Steyr dabei war, gehört zu einer Flotte von Testfahrzeugen, die das Unternehmen im Rahmen eines europäischen Praxistests nutzen wird. Die elektrische Lkw-Flotte wird in den europäischen Terminals von DB Schenker eingesetzt, um Waren von den Logistikzentren in die Stadtzentren und Ballungsräume zu transportieren.