Der DAF XD der neuen Generation wird im September auf der IAA in Hannover vorgestellt werden. Er basiert auf der Plattform des „International Truck of the Year 2022“, des mehrfach preisgekrönten Fernverkehr-Lkw XF, XG. Ihre Premium-Ausstattungsmerkmale – einschließlich der Aerodynamik, Antriebsstränge, Sitzposition und Passform und Verarbeitung – finden nun auch ihren Platz im Verteiler- und Nutzfahrzeug-Segment.



Was die Direktsicht betrifft – ein wichtiges Element im innerstädtischen Verkehr –, so verfügt der neue DAF XD über eine große Windschutzscheibe und große Seitenfenster mit extrem niedrigen Unterkanten. Eine niedrige Fahrerhausposition sorgt für eine optimale direkte Sicht, ebenso wie das optionale Bordsteinfenster. Die DAF-Corner-View und das DAF-Digitalkamerasystem sorgen für die ultimative indirekte Sicht.



Der XD der neuen Generation bietet dem Fahrer, der sich in einem geräumigen Fahrerhaus mit einem Volumen von bis zu knapp 10 m3 wohlfühlen kann, einen einfachen Zugang. Die Einstellmöglichkeiten für Sitz und Lenkrad garantieren eine ideale Fahrerposition in diesem Segment. Das markante und ergonomische Armaturenbrett verfügt über kristallklare und digitale Instrumente. Fahrverhalten und Handling profitieren von einer neuen Konstruktion des vorderen Fahrgestells sowie der Fahrerhaus- und Hinterachsfederung. Damit lässt es sich im neuen XD nicht nur gut arbeiten und leben, er bietet auch Fahrspaß.