Tschann Nutzfahrzeuge zeichnet sich durch ein erstklassiges Kundenerlebnis in jedem Bereich aus. „Aus diesem Grund ist dieser DAF-Partner der verdiente Gewinner des Jahres 2023“, sagt Richard Zink, Leiter des Bereichs Marketing & Sales und Vorstandsmitglied von DAF Trucks, und er fügt hinzu: „Tschann ist bereits seit 50 Jahren DAF-Partner und noch immer fest entschlossen, der bestmögliche Partner in jedem Bereich zu sein: schwere und mittelschwere Lkw, PACCAR Parts, PACCAR Financial, DAF MultiSupport, einfach überall. Dieser DAF-Partner hat in den letzten zehn Jahren erheblich in seine Betriebsgelände in Österreich und Südostdeutschland investiert, um DAF-Kunden ein erstklassiges Erlebnis zu bieten.“ An acht Standorten in Österreich und Bayern arbeiten täglich rund 350 Mitarbeiter daran, die Kunden mit hochwertigen Services und Transportfahrzeugen in Bewegung zu halten. Der Ehrgeiz, durch Investitionen in Räumlichkeiten und in Mitarbeiterschulungen mehr Umsatz zu erzielen und die Kundenerfahrung zu verbessern, ist typisch für Tschann Nutzfahrzeuge“, so Harald Seidel, Präsident von DAF Trucks, bei der Preisverleihung in Spanien.