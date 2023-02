Für die britische Supermarktkette Asda, die derzeit 1.000 große Diesellastwagen einsetzt, um die Supermärkte von zentralen Depots aus zu beliefern, machen vor allem die Betankungszeit und die Reichweite die Technologie interessant. „Ich verschließe mich den Batterien nicht gänzlich, aber der Vorteil von Wasserstoff ist, dass die Fahrzeuge nicht beim Laden herumstehen und dass sie eine bessere Reichweite schaffen“, sagt Fuhrparkleiter Sean Clifton. Der Spediteur Horst Kottmeyer aus Bad Oeynhausen, der eine Flotte von rund 200 Lkw betreibt, stimmt zu: „Der Kunde gibt den Takt vor, mit Zeitfenstern“. Nicht immer sei Zeit, Batteriefahrzeuge aufzuladen – da seien Wasserstoff-Lkw im Vorteil, weil sie schneller betankt werden könnten.

Bislang mangelt es aber nicht nur an Fahrzeugen, sondern auch an Wasserstofftankstellen. H2 Mobility betreibt nach eigenen Angaben das weltweit größte Tankstellennetz, hinzu kommen einige weitere Anbieter. Insgesamt gibt es laut H2 Mobility in Deutschland knapp 100 Tankstellen, vor allem an Autobahnen und in Großstädten. Ein weiteres Manko sind die Preise für Wasserstoff. Rund 13 Euro sind bei H2 Mobility für ein Kilo fällig. Damit sich Wasserstoff im Verkehr lohnt, muss der Preis drastisch sinken, sagen Brancheninsider - als Schwelle werden vier Euro pro Kilo genannt. „Den Kunden geht es um den Preis“, sagt Spediteur Kottmeyer.

Doch die Expansion kommt. In den USA stehen im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) Gelder für den Aufbau einer Tankstelleninfrastruktur zur Verfügung, was nach Einschätzung von Experten die Entwicklung von Brennstoffzellen-Nutzfahrzeugen vorantreiben wird. Ziel ist es, den Preis für Wasserstoff drastisch zu senken. Auch in der Europäischen Union steht das Thema auf der Agenda. „Dank des IRA bewegen sich Dinge in den USA schneller“, sagt Philippe Rosier, Chef des französischen Brennstoffzellenherstellers Symbio, einem Joint Venture von Faurecia und Michelin, an dem auch der weltweit drittgrößte Autohersteller Stellantis beteiligt ist. Bis 2026 wolle man in den USA für Wasserstoff-Pick-up-Trucks bereit sein, sagte Rosier. Der Markt für Wasserstofffahrzeuge soll bis 2030 auf zwei Millionen pro Jahr wachsen – Symbio strebt einen Marktanteil von zehn Prozent an.