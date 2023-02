Ein besonderes Asset ist die am 16. November in Testbetrieb genommene Outdoor-Beregnungsanlage, die es ermöglicht, auf Knopfdruck auf einer Länge von rund 100 m naturgetreuen Regen zu erzeugen. Mit dieser Anlage sind reproduzierbare Tests mit verschiedenen Regenintensitäten und bei hohen Testgeschwindigkeiten möglich. Das System ist in Europa bis dato einzigartig, denn es ermöglicht, dass die Sensoren, die in automatisierten Fahrzeugen für die Umgebungserfassung zuständig sind, effizienter unter realen Niederschlagsbedingungen getestet und optimiert werden können. Die Wirtschafts-Landesräte von Oberösterreich und Niederösterreich, Markus Achleitner und Jochen Danninger, nahmen die neue Anlage in Betrieb.