Die deutliche Verbesserung des Fahrverhaltens, die für alle Emissionsstufen gilt, wird durch die neue Art und Weise erreicht, wie das I-Shift-Getriebe mit dem Motor zusammenarbeitet. Das Update beinhaltet eine schnellere Kupplungsaktivierung, die zu einer kürzeren Drehmomentunterbrechung führt. Zudem werden die Schaltvorgänge sanfter, wodurch sich ein harmonischeres Fahrerlebnis ergibt.



Die Hochgeschwindigkeits-Schaltvorgänge werden durch mehrere entscheidende Verbesserungen erreicht: Zum einen liefern aktualisierte Sensoren Daten mit höherer Genauigkeit an das Steuergerät, das mit einer neuen Software und einem schnelleren Mikroprozessor ausgestattet ist. Dadurch werden die Berechnungszeiten erheblich verkürzt. Zum anderen sorgt eine zusätzliche Scheibe in der Getriebebremse dafür, dass sie vor dem Gangwechsel schneller reagiert, so dass dieser früher erfolgen kann. Schließlich wurde auch die Luftmenge in verschiedenen Betätigungssystemen reduziert, zum Beispiel bei der Schaltgabel, der Kupplung und der Getriebebremse, um einen noch schnelleren Gangwechsel zu ermöglichen.



"Schnellere Schaltvorgänge ermöglichen es, die Gangwahl effizienter zu gestalten. Je mehr Schaltvorgänge die Straße und das Gelände erfordern, desto mehr genießen Fahrer die Verbesserungen. Mit bis zu 30 % schnelleren Gangwechseln, die jetzt mit I-Shift möglich sind, werden die Fahrer einen sehr positiven Unterschied erleben", kommentiert Pär Bergstrand, Heavy Duty Transmission Manager bei Volvo Trucks. Diese jüngsten Fortschritte, die 30 % schnellere Gangwechsel ermöglichen, sind ein weiterer Beweis für die kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen von Volvo, die zu einem besseren Fahrverhalten in allen Bereichen führen.