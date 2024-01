Personal : Neuer Geschäftsführer bei DAF Austria GmbH & DAF Trucks (Schweiz) AG

Mit 1. Jänner 2024 übernimmt Dipl. Ing. (FH) Gerald Puffitsch (40) die Geschäftsführung von DAF Austria GmbH in Wiener Neudorf (AT) und von DAF Trucks (Schweiz) AG in Mägenwil (CH). Er folgt damit auf den bisherigen Geschäftsführer Herrn Dipl. Ing. Marc Blom, der zu DAF Truck Deutschland als Director Fleet Sales wechseln wird.