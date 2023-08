Innerhalb des Vorstands von DAF ist Bart Bosmans mit Wirkung zum 1. September 2023 auf die Position des Director of Marketing & Sales befördert worden. Er tritt die Nachfolge von Richard Zink an, der zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand geht.

Bart Bosmans ist seit 19 Jahren im Unternehmen tätig. In dieser Zeit hatte er Positionen mit zunehmender Verantwortung in den Bereichen Operations, Qualität und Vertrieb inne. Zu seinen wichtigsten Positionen zählen die des Director of Operations für PACCAR Financial Europe, des Director of European Sales und des Werksleiters des PACCAR Lkw-Werks in Sainte-Thérèse, Kanada.

Bart erwarb einen Master-Abschluss an der Universität Leuven und einen Master-Abschluss an der Vlerick Business School of Gent (M.B.A.).

Richard Zink geht nach 24 Jahren bei DAF in den Ruhestand. Er war maßgeblich daran beteiligt, die Marke DAF in Europa und darüber hinaus weiter zu stärken und einen Rekordmarktanteil von 17,3 Prozent bei schweren Nutzfahrzeugen in der EU zu erreichen.



Richard Zink hatte verschiedene Positionen in der Logistik inne, bevor er im Dezember 2005 zum Geschäftsführer des DAF-Werks Cab & Axle im belgischen Westerlo ernannt wurde. Im März 2010 wurde er zum Director Operations und Mitglied des Vorstands befördert und ist seit 2015 DAF Director of Marketing & Sales.