Michaela Boye hat mit 1. November 2023 die Geschäftsführung von Scania Österreich mit Sitz in Brunn am Gebirge übernommen. Sie folgt auf Robert Techler, der in seine frühere Funktion als Regionaldirektor Tirol & Salzburg zurückgekehrt ist.

"Ich freue mich sehr, ein Mitglied des Management-Teams von Scania Deutschland Österreich zu sein. Die Zukunft des Vertriebes ist aufregend und ich freue mich, mit einem starken Team neue Impulse zu setzen. Hierbei ist es mir ein besonderes Anliegen, die Zusammenarbeit der Business Unit über die Ländergrenzen hinweg zu stärken", erklärt Michaela Boye. In ihrer neuen Funktion berichtet sie an Harald Woitke, Geschäftsführer von Scania Deutschland Österreich.

Die 52-Jährige hat österreichische Wurzeln und blickt auf eine drei Jahrzehnte lange internationale Karriere zurück. Seit 2011 war sie in verschiedenen Führungspositionen bei Scania tätig, unter anderem als Geschäftsführerin der Global Scania Assistance in Södertälje und seit 2019 als Geschäftsführerin von Scania Taiwan.

"In einer dynamischen und sich rasch wandelnden Transportlandschaft streben wir danach, unseren Kunden als zuverlässiger Partner zur Seite zu stehen. Mit Michaela Boye gewinnen wir eine erfahrene internationale Führungskraft und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr unser Angebot weiter zu optimieren", sagt Harald Woitke.