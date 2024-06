Mittlerweile haben wir Erfahrungswerte aufgrund eines Pilotprojektes in den Niederlanden, das vor einem Jahr mit dem Agentursystem gestartet ist und sehen, dass einige Herausforderungen zu bewältigen sind. Wir haben uns deshalb bereits vor geraumer Zeit dazu entschieden, einen Zwischenschritt einzulegen und dies klar an unsere Handelspartner kommuniziert. Die aktuellen Verträge laufen mit 1. April 2025 aus, und wir haben mit einem hohen Anteil unserer bestehenden Händler Absichtserklärungen für eine zukünftige Zusammenarbeit unterzeichnet und werden in Kürze die neuen Verträge präsentieren. Es handelt sich dabei um klassische Handels- und Serviceverträge, wo wir Teile eines Agentursystems erproben möchten. Dies wird einheitlich im gesamten D-A-CH Raum passieren.



Ford Europa hat nun auch für alle übrigen europäischen Märkte entschieden diesem Weg der D-A-CH Märkte zu folgen und wird nicht, wie ursprünglich geplant, direkt in ein Agentursystem wechseln. Der wesentliche Punkt ist: Wir haben seit vielen Jahrzehnten ein starkes Händlernetz, auf dem der Erfolg unserer Marke in Österreich fußt. Wir wollen mit allen Partnern, die den gemeinsamen Weg weiter gehen möchten und die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, zukunftsfit und gut gerüstet in die nächsten Jahre gehen, sei es hinsichtlich Digitalisierung, Elektrifizierung und verändertem Kundenverhalten.