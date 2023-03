Der Aufsichtsrat der Daimler Truck Holding AG hat Karin Rådström für die Dauer von fünf Jahren nach Ablauf ihres derzeitigen Vertrags bis zum Januar 2029 wiederbestellt. Ihr aktuelles Mandat endet am 31. Januar 2024. Seit Februar 2021 ist sie als Vorstandsmitglied für die Marke Mercedes-Benz Trucks in den Regionen Europa und Lateinamerika verantwortlich.

„Karin Rådström leistet hervorragende Arbeit und hat Mercedes-Benz Trucks in schwierigem Umfeld erfolgreich weiterentwickelt. Sie hat neue Akzente bei der Entwicklung der Performancekultur gesetzt und fördert insbesondere Kundenorientierung, Empowerment und Diversity. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und die gemeinsame Gestaltung des nachhaltigen Transports“, so Joe Kaeser, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Daimler Truck Holding AG.

Karin Rådström begann ihre Karriere 2004 bei Scania, nachdem sie ihren Master of Engineering in Industrial Management an der Königlichen Technischen Hochschule in Stockholm abgeschlossen hatte. Seit 2007 leistete sie verschiedene leitende Positionen innerhalb der Vertriebs- und Serviceorganisation von Scania, bevor sie Anfang 2021 zu Daimler Truck wechselte.